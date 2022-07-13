У популярного немецкого министра Хабека выявили коронавирус

Тест на Covid-19 у министра экономики ФРГ Роберта Хабека дал положительный результат, сообщила пресс-секретарь ведомства.

По словам пресс-секретаря, у Хабека симптомы простуды. Экспресс-тест, и ПЦР-тест были положительными.

Он ушел на изоляцию в соответствии с требованиями законодательства.

Все встречи с его присутствием отменены. Хабек занимается официальными делами из дома.

Тем временем, новый подвид штамма "омикрон" под названием "кентавр" был выявлен в Нидерландах в среду, 13 июля.