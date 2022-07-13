Столтенберг: поддержка Украины «будет иметь цену» для Западного мира
Генсек НАТО Столтенберг признал, что оказание помощи Украине может дорого стоить для стран Запада.
13 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции признал, что поддержка Украины на протяжении длительного «будет иметь цену» для западных стран.
Однако, по мнению Столтенберга, страны Запада, несмотря на высокую цену, должны продолжать оказывать всю необходимую помощь Украине, так как в противном случае всем американцам и европейцам придётся заплатить ещё большую цену - пожертвовать своей безопасностью.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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