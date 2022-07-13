Иран советует американцам извлечь уроки из своих прошлых ошибок

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что его страна не намерена отступать от своей правильной и логичной позиции в ядерных переговорах.

В марте появилась надежда на восстановление ядерного пакта. Однако переговоры между Ираном и крупными державами зашли в тупик.

Основной причиной оказалось требование иранского руководства, чтобы США вывели элитные силы безопасности, Корпус стражей исламской революции, из состава иностранных террористических организаций.

В июне состоялись непрямые переговоры Ирана и США в Катаре, однако они не дали результата. После этого Иран выразил сомнение по поводу желания США сохранить пакт, а Вашингтон заявил о новых требованиях Тегерана, не связанных с ядерной программой.

Раиси заявил, что американцам следует увидеть факты, извлечь уроки из своих прошлых ошибок. Между тем власти Франции напоминают, что окно возможностей для спасения ядерной сделки закроется через несколько недель.

Речь идет о ядерном соглашении, заключенном Ираном с мировыми державами в 2015 году. Оно предусматривало ограничение иранской программы по обогащению урана в обмен на отмену международных санкций.

В 2018 году президент США Дональд Трамп расторг это соглашение, назвав его чересчур мягким, и восстановил жесткие санкции США в отношении Ирана.

В ответ Тегеран тоже начал нарушать условия сделки. По последним данным, в стране занимаются обогащением урана.