Reuters: США провели успешные испытания гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

13 июля международное агентство новостей Reuters сообщило, что ВВС Соединённых Штатов провели полигонные испытания гиперзвуковой ракеты в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon.

Согласно информации полученной Reuters от источника пожелавшего остаться анонимным, ракета AGM-183A была успешно выпущена при помощи бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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