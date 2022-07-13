Reuters: США провели успешные испытания гиперзвукового оружия

Опытные хозяйки рассказали, как правильно хранить семена

Хорошие дачники начинают думать о будущем урожае уже сейчас. Кто-то собирает семена самостоятельно, кто-то закупает их в садоводческих магазинах по сниженным ценам, с кем-то делится соседка или знакомая.

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