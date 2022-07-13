Reuters: США провели успешные испытания гиперзвукового оружия
Военно-воздушные силы США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A.
13 июля международное агентство новостей Reuters сообщило, что ВВС Соединённых Штатов провели полигонные испытания гиперзвуковой ракеты в рамках программы Air-Launched Rapid Response Weapon.
Согласно информации полученной Reuters от источника пожелавшего остаться анонимным, ракета AGM-183A была успешно выпущена при помощи бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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