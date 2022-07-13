Китай сообщает, что выгнал американский корабль из территориальных вод
В Китае заявляют, что 13 июля вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море прошел американский эсминец. Сообщается, что китайские военные отогнали его.
США регулярно проводят операции по свободе судоходства в Южно-Китайском море. 6 лет назад международный трибунал признал недействительными претензии Китая на эти воды. Но в Пекине это решение так и не признали.
В ВМС США поясняют, что эсминец USS Benfold защитил права и свободы судоходства в Южно-Китайском море вблизи Парасельских островов в соответствии с международным правом.
В ответ в Пекине заявили, что Китай не препятствует свободе судоходства и обвинили США в преднамеренном провоцировании напряженности.
Южное командование Народно-освободительной армии Китая считает, что действия американского корабля серьезно нарушили суверенитет и безопасность КНР.
В связи с этим были задействованы морские и воздушные силы, чтобы преследовать, контролировать, предупреждать и отгонять корабль.
ВМС США считают заявление Китая ложным, а также утверждают, что китайские власти искажают законные морские операции американцев.
Китай захватил контроль над Парасельскими островами у тогдашнего южновьетнамского правительства в 1974 году. Сейчас страна претендует почти на все Южно-Китайское море. Но претензии также есть у Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Тайваня и Брунея.
Опубликовано: Светлана Репина
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