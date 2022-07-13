Панин прекратил общение с Лолитой из-за спецоперации, с которой ранее дружил

Российский актёр Алексей Панин утверждает, что находился в дружеских отношениях с певицей Лолитой Милявской. С началом спецоперации в Украине знаменитости прекратили общаться.

Актер, лауреат Государственной премии Российской Федерации Алексей Панин пояснил причину прекращения всяческих отношений с исполнительницей Лолитой Милявской. У знаменитостей, которые поддерживали ранее дружеские отношения, возникли на почве проведения спецоперации России на территории соседней Украины.

Панин заявил, что перестал получать положительные эмоции от коммуникации с Милявской. Он объяснил, почему перестал дружить с Лолитой в одном из последних интервью.

Лолита - моя подруга, с которой нас много объединяет. Но я увидел, что от нее нет выхлопа. Раньше мы с ней обсуждали все, бытовые вопросы. Мы созвонились один раз. Я сказал, что не хочу ругаться. Мы перестали общаться.

Некоторые коллеги из шоубиза напротив не оставили Лолиту. В трудной ситуации эти люди помогли избежать трагедии в семье Милявской.

Лолита рассказала о том, как Светлана Лобода и её, теперь уже экс-продюсер Нателла Крапивина спасли ее маму от смерти в Киеве.

Певица, живущая в России, не могла навещать часто свою родительницу, да и в Украину последнее время ей был запрещён въезд.

Маму Лолиты сразил инсульт. Тогда на помощь пожилой женщине пришли Лобода с Крапивиной. Лолита очень благодарна коллегам за это.

Как я могу перестать говорить "спасибо" моим друзьям, которые тут же положили маму в больницу? Это Света Лобода, Нателла Крапивина доставили ей лекарства, помогали моей семье.

Певица ещё раз поблагодарила Светлану и Нателлу за то, что спасли её близкого человека.