Байден призвал сохранить память о «чести холокоста»
Президент США Джо Байнед призвал граждан Израиля сохранить память о «чести холокоста».
13 июля президент Соединённых Штатов Джо Байден, отправившийся в турне по странам Ближнего Востока, в прямом эфире одного их израильских телеканалов оговорился и заявил, что необходимо сохранить в памяти «честь холокоста» Второй мировой войны.
Привыкший к постоянным оговоркам Байден практически сразу исправил свой призыв на сохранение в памяти ужасов холокоста и необходимости чтить тех, кто погиб в результате геноцида евреев.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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