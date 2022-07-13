Байден призвал сохранить память о «чести холокоста»

Президент США Джо Байнед призвал граждан Израиля сохранить память о «чести холокоста».

13 июля президент Соединённых Штатов Джо Байден, отправившийся в турне по странам Ближнего Востока, в прямом эфире одного их израильских телеканалов оговорился и заявил, что необходимо сохранить в памяти «честь холокоста» Второй мировой войны.

Привыкший к постоянным оговоркам Байден практически сразу исправил свой призыв на сохранение в памяти ужасов холокоста и необходимости чтить тех, кто погиб в результате геноцида евреев.