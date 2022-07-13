Эксперты определили самые популярные страны для переезда, результаты оказались неожиданными
Австралийский финансовый сайт Compare the Market проанализировал данные планировщика ключевых слов Google Ads по поисковым запросам, связанным с переездом.
В рамках исследования выяснилось, что такие запросы вводились пользователями в отношении 182 стран мира.
Первое место по количеству запросов заняла Канада, запросы о переезде туда вводились пользователями из 50 стран.
На второй строчке рейтинга оказалась Япония, популярная в 31 стране мира. Третье место – у Испании, а четвертое досталось Китаю.
Как оказалось, запросы о переезде в Испанию вводились из 19 стран, в Китай – из 15 государств.
По мнению пользователей, интерес к Японии связан с низкой стоимости жизни. Расходы на аренду жилья здесь сравнительно невысоки с учетом нынешней быстрой инфляции.
Некоторым пользователям желание людей переехать в Японию показалось странным из-за отсутствия сельхозугодий и подземных ископаемых, а также в связи с частными землетрясениями.
Авторы исследования отмечают, что оно проводилось на английском языке, поскольку изучение запросов на других языках давало противоречивые результаты.
Опубликовано: Светлана Репина
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