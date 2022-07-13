Эксперты определили самые популярные страны для переезда, результаты оказались неожиданными

Австралийский финансовый сайт Compare the Market проанализировал данные планировщика ключевых слов Google Ads по поисковым запросам, связанным с переездом.

В рамках исследования выяснилось, что такие запросы вводились пользователями в отношении 182 стран мира.

Первое место по количеству запросов заняла Канада, запросы о переезде туда вводились пользователями из 50 стран.

На второй строчке рейтинга оказалась Япония, популярная в 31 стране мира. Третье место – у Испании, а четвертое досталось Китаю.

Как оказалось, запросы о переезде в Испанию вводились из 19 стран, в Китай – из 15 государств.

По мнению пользователей, интерес к Японии связан с низкой стоимости жизни. Расходы на аренду жилья здесь сравнительно невысоки с учетом нынешней быстрой инфляции.

Некоторым пользователям желание людей переехать в Японию показалось странным из-за отсутствия сельхозугодий и подземных ископаемых, а также в связи с частными землетрясениями.

Авторы исследования отмечают, что оно проводилось на английском языке, поскольку изучение запросов на других языках давало противоречивые результаты.