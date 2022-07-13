Подсолнухи защищают от радиации: их сажают вокруг АЭС после ядерных катастроф
Ученые подтвердили, что солнечные цветы отлично очищают окружающую среду от радиоактивных отходов.
После аварии на Чернобыльской АЭС в 20 веке и на АЭС "Фукусима" в 21 веке распространилось огромное количество радиоактивных веществ.
В природе существует уникальное средство, чтобы убрать радиацию, - подсолнухи. Этими солнечными цветами были засеяны огромные поля вокруг обеих станций после аварий.
Дело в том, что подсолнухи обладают уникальными свойствами: быстро растут в любой местности, даже в условиях радиационного заражения, где другие растения просто гибнут.
В природе они поглощают из земли питательные вещества, аналогичные по составу Стронцию-90 и Цезию-137, поэтому хорошо их впитывают.
Вся радиация идет в стебли, листья и цветки, благодаря чему ее можно выбросить вместе с зеленой биомассой растений, не выкапывая корни.
В результате первого посева подсолнухов вокруг Чернобыльской АЭС в 1994 году из почвы было удалено до 95% радионуклидов, после чего цветы утилизировали как радиоактивные отходы.
На Фукусиме солнечный цветок показал меньший эффект: там было много зараженных радиацией веществ, которые медленно оседали в почве, из-за чего подсолнухи не смогли поглотить их полностью.
Опубликовано: Наталья Павлова
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