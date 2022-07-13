В Нидерландах выявили новый подвид коронавируса Кентавр, который может оказаться самым заразным

Нидерландские ученые обнаружили в образце теста местного жителя новый подвид омикрона. Он получил название Кентавр.

Этот подвид коронавируса относится ко второму поколению, поскольку является подвариантом ВА.2. Его обозначение – ВА.2.75.

Впервые новая мутация COVID была обнаружена в начале июня в Индии. С тех пор в стране резко выросло число заражений.

Впоследствии Кентавр обнаружили у жителей Германии, Японии, США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании.

Вирусологи считают, что этот подвариант может оказаться самым заразным из всех существующих. Динамика его распространения уже сейчас на 16% выше, чем других видов коронавируса.

Рост заболеваемости COVID фиксируется практически во всех странах мира. Ученые полагают, что увеличение количества случаев может быть связано с распространением Кентавра.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан отмечает, что ВОЗ следит за новым подвариантом, но пока не располагает достаточным количеством образцов для оценки его опасности.

У вирусологов вызывает озабоченность большое количество мутаций, содержащихся в Кентавре, в сравнении с ВА.2, от которого он произошел.

Из-за этого иммунитет человека, переболевшего COVID ВА.2 может не справиться с Кентавром. Такие же опасения существуют и по поводу вакцин.