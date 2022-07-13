Ученые из Дартмута подсчитали, сколько богатые страны должны бедным из-за нанесенного климатического ущерба

Новое исследование ученых из Дартмута, результаты которого были опубликованы в Climatic Change, показало, что богатые страны нанесли климатический ущерб бедным из-за активных выбросов парниковых газов.

Исследователи ставили перед собой задачу подсчитать, какие компенсации богатые государства должны выплатить бедным, пострадавшим от выбросов.

Исходя из полученных данных, крупнейшим источником выбросов углерода являются США. С 1990 по 2014 год страна нанесла другим государствам климатический ущерб на сумму более 1,9 трлн долларов.

По мнению ученых, в эту сумму входи ущерб Бразилии на 310 млрд долларов, Индии – на 257 млрд долларов, Индонезии – на 124 млрд долларов, Венесуэле – на 104 млрд долларов и Нигерии – на 74 млрд долларов.

Соавтор исследования, климатолог Дартмутского колледжа Джастин Манкин говорит, что у ученых есть доказательства огромного экономического ущерба, который США нанесли своими выбросами.

Ранее развивающиеся страны убедили богатые государства оказать им финансовую помощь в сокращении выбросов углеродов в будущем. Но о возмещении уже причиненного ущерба речь не идет.

Багамский климатолог Адель Томас из Climate Analytics говорит, что научные исследования лишают страны с высоким уровнем выбросов оснований уклоняться от своих обязательств по устранению ущерба и потерь.

Для проведения исследования ученые изучили количество выбросов углерода в каждой стране, их влияние на глобальные температуры. Они использовали климатические модели и связывали результаты с экономическими данными.