Медведев оценил решение ЕС по транзиту грузов в Калининград
Медведев заявил, что осознание справедливости требований Москвы является «просветом разума» Брюсселя.
13 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведем в своём Telegram-канале поделился с подписчиками своим мнением касательно осознания справедливости требований Российской Федерации о снятии запрета на транзит российских грузов в Калининград через Литву.
Медведев был крайне удивлён факту того, что ЕС согласился с требованиями Кремля, что означает, по словам политика, победу просветов разума над русофобией и кретинизмом европейских лидеров.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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