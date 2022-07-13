Целебные свойства меда: в чем основная польза для организма
На протяжении многих веков мед не раз спасал человека от разных болезней. Раскроем секрет, чем же полезен мед и какими полезными свойствами он обладает.
Популярность меда как кулинарного деликатеса и лечебного средства сохраняется на протяжении тысячелетий, когда его польза для здоровья все шире признается научным сообществом.
Аллергия
Воздействие небольших количеств аллергена поможет организму научиться реагировать на воздействие этого вещества. Если у вас аллергия на пыльцу деревьев и сорняков, то мед может помочь устранить симптомы аллергии.
Уровень сахара в крови
Мед воспринимается как более сладкий, чем такое же количество сахара, что заставляет людей потреблять меньшее количество подсластителя.
Холестерин и болезни сердца
Разумно употреблять разнообразные продукты, снижающие уровень холестерина, чтобы поддерживать его на здоровом уровне. Он снижает уровень химических веществ в организме, которые являются маркерами сердечных заболеваний.
Уход за ранами
Мед обладает антибактериальными свойствами, а это значит, что его можно использовать в качестве мази при ожогах и ранах. Антиоксидантные и подсушивающие свойства меда способствуют его целебному эффекту.
Кашель
Две чайные ложки меда так же эффективны, как сироп от кашля для детей. Многие используют это средство, смешивая мед с лимонным соком и горячей водой, получая успокаивающий, антибактериальный напиток.
Добавляя мед в свой рацион, делайте это в умеренных количествах. Его можно запекать с медом, но под температурой разрушаются его полезные ферменты.
Опубликовано: Силивончик Алина
-
В компании Google признали, что Instagram и TikTok являются угрозой для их сервисов
Старший вице-президент Google Прабхакар Рагхаван во время конференции Fortune Brainstorm Tech отметил, что пользователи теперь чаще обращаются в поисках информации к приложениям, а не к традиционным сервисам.Подробнее...
-
Китайский суд приговорил к 4 годам тюрьмы журналистку, которая рассказала о первоначальном распространении COVID-19 в Ухане
В Китае суд приговорил к 4 годам тюремного заключения независимую журналистку Чжан Чжань, которая рассказывала о первоначальном распространении COVID-19 в Ухане.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Северной Кореи признало независимость ДНР и ЛНР
Китайский суд приговорил к 4 годам тюрьмы журналистку, которая рассказала о первоначальном распространении COVID-19 в Ухане
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Диетологи назвали неожиданные эффекты употребления персиков
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске