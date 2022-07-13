Производитель конструкторов Lego прекращает коммерческую деятельность в РФ

Компания из Дании, производящая знаменитый Лего, уйдет с российского рынка. Поставщик конструктора прерывает отношения с Inventive Retail Group, под началом которой находится 81 магазин.

Евгений Чихачев, гендиректор российского подразделения компании:

"Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group"

Ранее весной, 3 марта, в связи с санкциями, введенными из-за ситуации с Украиной, датская компания приостановила поставки детских конструкторов Лего в 81 магазин РФ.

В июне работа отдельных сертифицированных магазинов Лего в России была приостановлена по причине прекращения импорта продукции на российский рынок.

Теперь компания-изготовитель любимых детских конструкторов полностью прекратила сотрудничество с РФ.

Под сокращение попали 70 работников подразделения Lego в российской столице, руководство предоставило им положенные выходные пособия.

После расторжения контракта с датской компанией Inventive Retail Group не сможет продавать товары под брендом лего, об этом заявил партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.

Однако IRG вправе выставлять на продажу брендированные упаковки, конструктор, любые товары бренда, которые были закуплены до момента разрыва контрактных отношений с изготовителем.

Незадолго до этого Минпромторг России увеличил список товаров, предназначенных для параллельного импорта, сюда вошли бренды Lego, BMW, Siemens.

Дарья Невская, партнер в юридической организации FTL Advisers Ltd., заявила: "серые" наборы конструктора компания Inventive Retail Group или другая фирма могут продавать в прежних магазина, но под другим названием.