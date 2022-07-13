Диетологи назвали неожиданные эффекты употребления персиков

Сочный персик обладает приятным вкусом, прекрасно освежает в жаркий день. Но на этом преимущества фрукта не заканчиваются, он оказывает полезное воздействие на организм.

Персики помогают снизить количество рафинированного сахара в рационе, поскольку удовлетворяют тягу к сладкому. Таким образом, они помогают избавиться от лишних килограммов.

Эти фрукты снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В них содержатся вещества, которые повышают уровень «хорошего» холестерина, и снижают – «плохого».

Персики уменьшают вероятность рака молочной железы. Даже у людей, у которых уже диагностировано это заболевание, полифенолы персиков помогают замедлить рост опухоли и предотвратить метастазирование.

Персики полезны и для профилактики такой болезни, если их включить в свое меню и употреблять регулярно.

Еще одно заболевание, которое можно предотвратить с помощью персиков – остеопороз. Фрукты содержат калий, необходимый для здоровья костей.

При респираторых заболеваниях персики помогают облегчить симптомы. Они содержат витамин С и питательные вещества, благотворно влияющие на состояние легких.

Персики улучшают пищеварение. Каждый из них содержит около 2 г пищевых волокон, необходимых для нормальной работы кишечника.