Диетологи назвали неожиданные эффекты употребления персиков
Сочный персик обладает приятным вкусом, прекрасно освежает в жаркий день. Но на этом преимущества фрукта не заканчиваются, он оказывает полезное воздействие на организм.
Персики помогают снизить количество рафинированного сахара в рационе, поскольку удовлетворяют тягу к сладкому. Таким образом, они помогают избавиться от лишних килограммов.
Эти фрукты снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В них содержатся вещества, которые повышают уровень «хорошего» холестерина, и снижают – «плохого».
Персики уменьшают вероятность рака молочной железы. Даже у людей, у которых уже диагностировано это заболевание, полифенолы персиков помогают замедлить рост опухоли и предотвратить метастазирование.
Персики полезны и для профилактики такой болезни, если их включить в свое меню и употреблять регулярно.
Еще одно заболевание, которое можно предотвратить с помощью персиков – остеопороз. Фрукты содержат калий, необходимый для здоровья костей.
При респираторых заболеваниях персики помогают облегчить симптомы. Они содержат витамин С и питательные вещества, благотворно влияющие на состояние легких.
Персики улучшают пищеварение. Каждый из них содержит около 2 г пищевых волокон, необходимых для нормальной работы кишечника.
Опубликовано: Светлана Репина
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