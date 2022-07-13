Символом Ирландии является не клевер, а совсем другое растение
Оно обладает приятной кислинкой, и его часто называют заячьей капустой или кукушкиным клевером.
Опубликовано: Наталья Павлова
-
-
Высокопоставленный американский чиновник Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке попыток госпереворота в зарубежных странах
Бывший посол США в ООН и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон признался, что помогал планировать попытки государственных переворотов в зарубежных странах.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение в энергетике Венгрии
ПВО сбили 5 ракет ВСУ над Новой Каховкой, но обломки упали на завод «Сокол»
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Агента секретной службы США отправили домой из Израиля после «физического контакта»
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске