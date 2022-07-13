Китайский суд приговорил к 4 годам тюрьмы журналистку, которая рассказала о первоначальном распространении COVID-19 в Ухане

В Китае суд приговорил к 4 годам тюремного заключения независимую журналистку Чжан Чжань, которая рассказывала о первоначальном распространении COVID-19 в Ухане.

Журналистка писала о кризисе, к которому привело заболевание, показывала видео из переполненных больниц, а также критиковала реакцию китайских властей на происходящее.

В мае журналистку арестовали за провокации. С такой формулировкой в Китае обычно задерживают диссидентов.

Чжан в знак протеста начала голодовку, но ее начали кормить с помощью специальных медицинских приспособлений.

Ранее адвокат журналистки, который посещал ее в тюрьме, говорил, что ее самочувствие ухудшилось, у нее сильные головные боли и головокружения. Адвокат также сообщал, что женщина психологически истощена.

Чжан была одной из четырех журналистов, которые пропали без вести в Ухане после публикации материалов, отличавшихся от официальной версии правительства по борьбе с первоначальной вспышкой коронавируса.

Одного из журналистов так и не нашли, двое других чуть позже оказались на свободе.

Приговор, вынесенный Чжан, вызвал осуждение среди активистов. При этом отмечается, что на суде прокурор не предъявил основных доказательств вины подсудимой.