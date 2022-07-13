Ирина Аллегрова опозорилась: артистку выгнали со сцены
Ляпы безусловно бывают у всех. Но здесь поведение исполнительницы не могло не возмутить зрителей и поклонников.
Неожиданно, но с Ириной Аллегровой произошел конфуз. Звезда выступала на сольном концерте в городе Рыбинск. Знаменитость пела свои новые песни, совершенно проигнорировав свои старые полюбившиеся хиты.
Аудиторию не устроили новые песни, в результате чего Аллегрова разозлилась и попросту покинула сцену, резко завершив выступление.
Рыбинцы просили старую добрую "Угонщицу" и "Шальную императрицу", однако в этом им было отказано, что вызвало большую тонну хейта. Когда начал назревать скандал, певице просто пришлось перестать петь.
- Вот так. "Угонщицу" петь не хочешь - уходи! - прокомментировала автор текста песни поэтесса Лариса Рубальская.
Далее в социальной сети началось активное обсуждение уровня поклонников в Рыбинске.
Стоит отметить, что такой случай не единственный карьере артистки. В 2019 году в Краснодаре она также отказалась петь хиты прошлых лет и ушла со сцены.
Опубликовано: Силивончик Алина
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