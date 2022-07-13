В компании Google признали, что Instagram и TikTok являются угрозой для их сервисов

Старший вице-президент Google Прабхакар Рагхаван во время конференции Fortune Brainstorm Tech отметил, что пользователи теперь чаще обращаются в поисках информации к приложениям, а не к традиционным сервисам.

Он сказал, что у новых пользователей нет ожиданий, к которым привыкли в Google. У них совершенно иное мышление и другие запросы.

Рагхаван пояснил, что пользователи уже не хотят вводить ключевые слова. Они ищут контент новыми, более удобными способами.

Он также рассказал о результатах недавних исследований. Как выяснилось, примерно 40% молодых людей ищут место для обеда не через Google Карты или Поиск, а с помощью TikTok или Instagram. Опрос проводился среди американцев 18-24 лет.

Это означает, что работа, проводимая Google на протяжении многих лет для рекомендации различных заведений, не имеет значения для молодых пользователей.

Прабхакар Рагхаван уточнил, что молодежь привлекают визуально богатые формы, и это касается не только выбора заведения для обеда.

По его словам, многие из молодых людей никогда не видели бумажных карт. Соответственно, аналог такой карты в телефоне не привлекает их, поэтому предложение не является правильным.

Представитель компании полагает, что в будущем поиск Google изменится. Сервис Карты уже сейчас включает дополненную реальность. Планируются и другие изменения в Google Maps.