В Танзании три человека скончались от неизвестной болезни

На Африканском континенте обнаружена неизвестная болезнь, трое заражённых скончались.

В среду, 13 июля 2022 года, танзанийское издание The Citizen сообщает, что на территории Танзании были выявлены одиннадцать случаев заражения неизвестной болезнь, трое больных скончались.

Министр здравоохранения Танзании Айфело Сичвале заявил, что все пациенты доставленные в больницы с неизвестной болезнью жаловались на кровотечения из носа, лихорадку, головную боль и повышенную утомляемость.