Влад Соколовский женится на Ангелине Сурковой

Влад Соколовский сделал своей девушке Ангелине Сурковой необычный сюрприз - свидание на скале с предложением руки и сердца.

Бывший муж Риты Дакоты уже долго находился в роли холостяка. Видимо теперь эта строка его жизни будет завершена - он решился отдать свою руку и сердце модели Ангелине Сурковой.

Сделал он это очень нежно и романтично - прямо на обрыве скалы. Такими красивыми фотками артист похвастался в своих социальных сетях.

Этот сюрприз он специально хотел сделать, когда они будут находиться на Бали - любимом месте отдыха артиста.

«Один из самых счастливых моментов в моей жизни. 08.07.2022. Я волновался, как мальчишка и это было прекрасно! Да, у нас все не как у всех. Сначала ребенок, потом предложение, а впереди свадьба, но я так люблю эту историю, и она абсолютно уникальна, как и моя любимая» , — рассказал исполнитель.

Свидание было осуществлено с помощью самолета, который приземлился на самом обрыве. Это было страшно прекрасно. после этого Соколовский достал заветную коробочку и предложил Ангелине стать его супругой. Та конечно же ответила согласием. Напомним, у пары растет сын Дэвид.

Хочется верить, что артист действительно созрел до таких отношений и не поступит с Ангелиной, как когда-то с Ритой Дакотой, которая подарила ему дочь Мию. А пока конечно же пожелаем молодым большого продолжительного счастья.