Влад Соколовский женится на Ангелине Сурковой
Влад Соколовский сделал своей девушке Ангелине Сурковой необычный сюрприз - свидание на скале с предложением руки и сердца.
Бывший муж Риты Дакоты уже долго находился в роли холостяка. Видимо теперь эта строка его жизни будет завершена - он решился отдать свою руку и сердце модели Ангелине Сурковой.
Сделал он это очень нежно и романтично - прямо на обрыве скалы. Такими красивыми фотками артист похвастался в своих социальных сетях.
Этот сюрприз он специально хотел сделать, когда они будут находиться на Бали - любимом месте отдыха артиста.
«Один из самых счастливых моментов в моей жизни. 08.07.2022. Я волновался, как мальчишка и это было прекрасно! Да, у нас все не как у всех. Сначала ребенок, потом предложение, а впереди свадьба, но я так люблю эту историю, и она абсолютно уникальна, как и моя любимая» , — рассказал исполнитель.
Свидание было осуществлено с помощью самолета, который приземлился на самом обрыве. Это было страшно прекрасно. после этого Соколовский достал заветную коробочку и предложил Ангелине стать его супругой. Та конечно же ответила согласием. Напомним, у пары растет сын Дэвид.
Хочется верить, что артист действительно созрел до таких отношений и не поступит с Ангелиной, как когда-то с Ритой Дакотой, которая подарила ему дочь Мию. А пока конечно же пожелаем молодым большого продолжительного счастья.
Опубликовано: Силивончик Алина
-
В компании Google признали, что Instagram и TikTok являются угрозой для их сервисов
Старший вице-президент Google Прабхакар Рагхаван во время конференции Fortune Brainstorm Tech отметил, что пользователи теперь чаще обращаются в поисках информации к приложениям, а не к традиционным сервисам.Подробнее...
-
Китайский суд приговорил к 4 годам тюрьмы журналистку, которая рассказала о первоначальном распространении COVID-19 в Ухане
В Китае суд приговорил к 4 годам тюремного заключения независимую журналистку Чжан Чжань, которая рассказывала о первоначальном распространении COVID-19 в Ухане.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Северной Кореи признало независимость ДНР и ЛНР
Китайский суд приговорил к 4 годам тюрьмы журналистку, которая рассказала о первоначальном распространении COVID-19 в Ухане
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Диетологи назвали неожиданные эффекты употребления персиков
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске