Президент Сербии назвал конфликт на Украине мировой войной
Президент Сербии Вучич заявил, что страны Запада воюют против РФ украинскими солдатами.
В среду, 13 июля 2022 года, президент Сербии Александр Вучич дал интервью телеканалу TV Pink в котором высказал своё мнение о том, что западные страны превратили конфликт на Украине в мировую войну.
Вучич утверждает, что используя бойцов ВСУ западный мир воюет против России. Примечательно, что сербский лидер пообещал гражданам Сербии, что сделает всё необходимое для сохранения стабильности и безопасности в стране.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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