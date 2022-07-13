Президент Сербии назвал конфликт на Украине мировой войной

Президент Сербии Вучич заявил, что страны Запада воюют против РФ украинскими солдатами.

В среду, 13 июля 2022 года, президент Сербии Александр Вучич дал интервью телеканалу TV Pink в котором высказал своё мнение о том, что западные страны превратили конфликт на Украине в мировую войну.

Вучич утверждает, что используя бойцов ВСУ западный мир воюет против России. Примечательно, что сербский лидер пообещал гражданам Сербии, что сделает всё необходимое для сохранения стабильности и безопасности в стране.