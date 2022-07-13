ВОЗ призвала все страны установить масочный режим из-за возвращения COVID-19

Пресс-служба ВОЗ попросила все государства мира вернуться к масочному режиму из-за нарастания темпов коронавирусной пандемии.

Газета Sky News сообщила, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возвращении полномасштабной пандемии COVID-19 в мире, о чём свидетельствует рост числа заболеваемости вирусом в большинстве государств.

По этой причине Адханом Гебрейесус призвал все государства мира вернуть масочный режим чтобы снизить нагрузку на местные системы здравоохранения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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