ВОЗ призвала все страны установить масочный режим из-за возвращения COVID-19
Пресс-служба ВОЗ попросила все государства мира вернуться к масочному режиму из-за нарастания темпов коронавирусной пандемии.
Газета Sky News сообщила, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о возвращении полномасштабной пандемии COVID-19 в мире, о чём свидетельствует рост числа заболеваемости вирусом в большинстве государств.
По этой причине Адханом Гебрейесус призвал все государства мира вернуть масочный режим чтобы снизить нагрузку на местные системы здравоохранения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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