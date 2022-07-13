Данилов: Украина прекратит боевые действия после вывода войск РФ на границы 1991 года

Глава СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, при каких обстоятельствах украинские войска прекратят вести боевые действия против России.

Директор Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что ВСУ готовы отказаться от ведения любых боевых действий против армии России в случае, если её войска покинут украинские территории, вернувшись на позиции границ 1991 года, которые были установлены сразу после развала СССР.

По словам Данилова, армия Украины прекратит воевать лишь тогда, когда российские военные будут полностью выведены из Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья.