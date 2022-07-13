Украинская армия обстреляла завод «Сокол» в Новой Каховке

Солдаты ВСУ нанесли пять ракетных ударов по городу Новая Каховка в Херсонской области.

Поздно ночью в среду, 13 июля 2022 года, представитель Администрации Херсонской области сообщил ряду российских СМИ, что украинские солдаты вновь открыли огонь по Новой Каховке в Херсонской области. Система противовоздушной обороны сбила пять ракет РСЗО запущенных по городу украинской стороной.

По предварительным данным, солдаты ВСУ выбрали своей новой целью для обстрела приборостроительный завод «Сокол». Все обстоятельства произошедшего и причинённый объектам инфраструктуры ущерб в настоящее время уточняются.