Джо Байден пообещал жителям Израиля «сохранить честь Холокоста»

В ходе визита Байдена в Израиль американский президент допустил непростительную оговорку, оскорбив еврейский народ.

Джо Байден, прибывший в Израиль с рабочим визитом, выступил перед местными жителями, порассуждав о трагедии геноцида евреев, которая происходила в годы Великой отечественной и Второй мировой войн. Байден хотел выразить поддержку еврейскому народу, но получилось совсем наоборот.

Во время своего выступления американский президент перепутал английские слова honor (честь) и horror (ужас), заявив евреям, что США намерены "сохранить честь Холокоста".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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