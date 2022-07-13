Разведка США предупредила, что Иран может попытаться убить американских чиновников
Согласно отчету американской разведки, оказавшемуся в распоряжении Yahoo News, Иран может планировать убийство действующих или бывших высокопоставленных чиновников США.
Это будет месть за ликвидацию иранского военного и разведывательного главнокомандующего генерал-майора Касема Сулеймани. Он погиб в 2020 году во время поездки в Ирак в результате удара с беспилотника, организованного администрацией Трампа.
Тегеран пригрозил отомстить ответственным за эти действия. В докладе сказано, что сейчас Иран ведет многоплановую кампанию против американских чиновников, включающую угрозы убийства, международные правовые маневры, выдачу ордеров на арест.
С начала 2021 года Иран открыто заявлял о готовности проводить на территории США смертоносных операций.
Приоритетными целями для мести называли Дональда Трампа, бывшего госсекретаря Майкла Помпео и бывшего командующего ЦЕНТКОМ генерала Кеннета Маккензи.
Представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать отчет, но сказал, что страна будет защищать всех своих граждан.
Тем временем президент США находится в рабочей поездке в Израиле. Оттуда он должен вылететь в Саудовскую Аравию.
Это первая поездка американского лидера на Ближний Восток за время его президентства. Ожидается, что он попытается заручиться поддержкой против Ирана
Опубликовано: Светлана Репина
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