Медведев: кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума

Диетологи рассказали, какие сочетания продуктов для ужина помогут быстро похудеть

После рабочего дня на приготовление ужина иногда не остается ни сил, ни времени. Но это не значит, что нужно сделать выбор в пользу фастфуда и попрощаться с мечтой об идеальной фигуре.

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