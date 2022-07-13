Медведев: кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума
Дмитрий Медведев прокомментировал решение Еврокомиссии разрешить железнодорожный транзит в Калининградскую область.
Экс-президент России Дмитрий Медведев дал оценку решению Еврокомиссии разрешить ж/д транзит товаров в Калининградскую область РФ через Литву, оставив запрет на автомобильный транзит продукции.
По словам Медведева, его устроило подобное решение. Также политик заявил, что данный случай является редким, поскольку европейский кретинизм был побеждён редкими голосами разума в Еврокомиссии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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