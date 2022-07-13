В Китае знаменитостям запретили демонстрировать свое богатство и удовольствия

Китайское правительство ввело ряд правил, направленные на реформирование социальны х ценностей в стране в соответствии с приказом Си Цзиньпина.

Теперь в стране действуют новые требования, согласно которым знаменитостям запрещено показывать свои богатства и «непомерные удовольствия».

И самим селебрити, и членам фан-клубов предписано соблюдать общественный порядок и хорошие обычаи. Они обязаны придерживаться «правильных» социалистических ценностей и продвигать их.

Известные личности должны соответствовать «правильной» ориентации общественного мнения, поддерживать здоровый стиль и вкус.

Знаменитостям запрещено распространять слухи и поощрять словесные нападки среди своих поклонников.

Публичные персоны теперь не могут привлекать фанатов к незаконному сбору средств и нерациональным инвестициям.

Китайское агентство по регулированию интернета удалило фанатские страницы с миллионами подписчиков. Местные социальные сети обязали сообщать о групповых конфликтах с участием звезд, преступных и незаконных действиях известных людей.

В рамках кампании «общего процве тания», объявленной Си Цзиньпином в августе, в стране запретили популярные детские шоу и показ женоподобных мужчин по ТВ.