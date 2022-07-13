Агента секретной службы США отправили домой из Израиля после «физического контакта»
По информации CBS News, агент секретной службы США отправился домой из Израиля после того, как он стал участником физического столкновения в Иерусалиме.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что агент уходил после ужина с группой коллег. В это время на улице произошло столкновение с женщиной.
По словам источника, эта женщина заявила, что агент ударил ее. Она также вызвала полицию. Агента взяли под стражу и допросили, а после этого отпустили.
Сейчас следователи выясняют, был ли агент в состоянии алкогольного опьянения на момент инцидента.
Представитель секретной службы сообщает, что данный сотрудник вернулся в США. Его доступ к система и объекта организации временно приостановлен, это предусмотрено протоколом.
Инцидент произошел незадолго до прибытия в Израиль президента США Джо Байдена. И это не первый случай, когда сотрудники секретной службы отправляются домой перед визитом американского президента.
Так, в мае двое сотрудников службы были отправлены домой из Сеула в Южной Корее, поскольку один из них в нерабочее время стал участником ссоры с таксистом.
Оба сотрудника вылетели в США менее чем за полтора часа до того, как Байден прибыл в Южную Корею.
Опубликовано: Светлана Репина
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