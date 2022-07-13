Высокопоставленный американский чиновник Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке попыток госпереворота в зарубежных странах
Бывший посол США в ООН и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон признался, что помогал планировать попытки государственных переворотов в зарубежных странах.
Такое заявление он сделал CNN после слушаний в Конгрессе по делу о нападении на Капитолий 6 января 2021 года.
Болтон сообщил журналистам, что Дональд Трамп недостаточно компетентен, чтобы тщательно спланировать государственный переворот и осуществить его.
Он отметил, что разбирается в этом вопросе, поскольку помогал планировать государственные перевороты в других местах. Болтон отказался рассказывать об этом более подробно.
Бывший чиновник не считает, что Трамп пытался организовать госпереворот в январе прошлого года. Скорее, это была случайность.
Ранее Болтон писал в своей книге о том, какие усилия прилагал Совет национальной безопасности США для свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Об интервенциях Вашингтона в другие страны нередко говорят эксперты по внешней политике. Первым примером подобных действий США считается свержение иранского премьер-министра Мохаммада Мосаддыка в 1953 году.
Но американские официальные лица практически никогда открыто не признают свою роль в организации беспорядков в других странах.
Опубликовано: Светлана Репина
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Высокопоставленный американский чиновник Джон Болтон признался, что участвовал в подготовке попыток госпереворота в зарубежных странах
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