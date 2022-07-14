Reuters: премьер Чехии Фиала исключил введение санкций ЕС против газа из России

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Еврокомиссия пока не планирует введение санкций против российского газа.

В новом интервью американскому изданию Reuters премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в рамках нового санкционного пакета Евросоюза против России ЕК намерены ввести ограничения на закупку российского золота, расширить список запрещённых для экспорта товаров и ввести персональные санкции против российских физических лиц.

Вместе с тем Фиала заверил, что Еврокомиссия не рассматривает введение санкций против российской газовой отрасли, поскольку подобные ограничительные меры нанесут больший урон странам ЕС, нежели самой России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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