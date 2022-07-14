Диетологи рассказали, какие сочетания продуктов для ужина помогут быстро похудеть

После рабочего дня на приготовление ужина иногда не остается ни сил, ни времени. Но это не значит, что нужно сделать выбор в пользу фастфуда и попрощаться с мечтой об идеальной фигуре.

Диетологи рекомендуют на такой случай держать в холодильнике три продукта, которые лучше всего подходят для ужина, поддержания здоровья и похудения.

Диетолог Кортни Д'Анджело говорит, что лучшая комбинация ужина для похудения – это постный белок, зеленые овощи и здоровые углеводы.

Основную часть тарелки должен занимать постный белок. Это может быть индейка, курица или рыба. Белок поддерживает чувство сытости, помогает в наращивании мышечной массы и сжигании жира.

Среди зеленых овощей лучше отдать предпочтение шпинату или брокколи. Они оба содержат минералы, клетчатку, питательные вещества.

Здоровые углеводы – это рис или сладкий картофель, а также другие подобные продукты. Они нужны, чтобы обеспечивать энергию.

Все перечисленные продукты приносят пользу здоровью, не вызывают накопления жировой прослойки и не оставляют чувства голода.

Из них можно приготовить самые разнообразные блюда, выбирая и чередуя свои любимые комбинации.