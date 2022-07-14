Арестович: Украина пойдёт в контрнаступление на РФ после поставок бронетехники с Запада
Алексей Арестович рассказал о сроках, в которые украинские войска пойдут в контрнаступление на позиции армии России.
Советник Зеленского Алексей Арестович дал новое интервью признанному в РФ иноагентом Марку Фейгину, сообщив о том, что российская армия превосходит ВСУ по количеству систем артиллерии и бронетехники, укомлплектованной личным составом.
По словам Арестовича, армия Украины научилась противодействовать российской артиллерии, но нуждается в большем количестве бронетехнических средств. Алексей Арестович заверил, что после нарастания интенсивности поставок БТРов Киеву из стран Запада ВСУ пойдут в контрнаступление на позиции Украины, занятые войсками России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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