Арестович: Украина пойдёт в контрнаступление на РФ после поставок бронетехники с Запада

Алексей Арестович рассказал о сроках, в которые украинские войска пойдут в контрнаступление на позиции армии России.

Советник Зеленского Алексей Арестович дал новое интервью признанному в РФ иноагентом Марку Фейгину, сообщив о том, что российская армия превосходит ВСУ по количеству систем артиллерии и бронетехники, укомлплектованной личным составом.

По словам Арестовича, армия Украины научилась противодействовать российской артиллерии, но нуждается в большем количестве бронетехнических средств. Алексей Арестович заверил, что после нарастания интенсивности поставок БТРов Киеву из стран Запада ВСУ пойдут в контрнаступление на позиции Украины, занятые войсками России.