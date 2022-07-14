Жители Шанхая запасаются лекарствами и продуктами на случай карантина и блокировки домов

В Шанхае всего 6 недель назад отменили жесткую и длительную изоляцию. Сейчас город столкнулся с очередным всплеском заболеваемости COVID-19.

В социальных сетях распространяются призывы запастись едой и лекарствами как минимум на 14 дней на случай очередного заключения горожан в  своих домах.

Правительство города уверяет, что не планирует введение общегородского карантина. Но люди уже не доверяют заявлениям властей. Они еще помнят, как в мае и июне на 2 месяца были закрыты предприятия и школы, а жизнь практически остановилась.

С начала июля в Шанхае зафиксировано более 400 случаев заражения. В жилых домах, где были выявлены носители вируса, введен карантин. 

В 12 из 16 районов все жители дважды за три дня проходили тестирование на COVID-19.

По информации журнала Caixin, в Шанхае снова был открыт один изолятор для пациентов с коронавирусом, который использовался во время весенней вспышки. 

Многие жители города считают принимаемые шаги чрезмерными. Некоторые из них рассказывают, что были отнесены к вторичным контактам, поскольку состояли в одной группе для обмена мобильными сообщениями с заболевшими людьми.

 Местное агентство здравоохранения извинилось за неудобства и признало, что для отслеживания контактов вокруг караоке-бара, среди посетителей которого было выявлено несколько заражений, была проведена масштабная работа.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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