Жители Шанхая запасаются лекарствами и продуктами на случай карантина и блокировки домов
В Шанхае всего 6 недель назад отменили жесткую и длительную изоляцию. Сейчас город столкнулся с очередным всплеском заболеваемости COVID-19.
В социальных сетях распространяются призывы запастись едой и лекарствами как минимум на 14 дней на случай очередного заключения горожан в своих домах.
Правительство города уверяет, что не планирует введение общегородского карантина. Но люди уже не доверяют заявлениям властей. Они еще помнят, как в мае и июне на 2 месяца были закрыты предприятия и школы, а жизнь практически остановилась.
С начала июля в Шанхае зафиксировано более 400 случаев заражения. В жилых домах, где были выявлены носители вируса, введен карантин.
В 12 из 16 районов все жители дважды за три дня проходили тестирование на COVID-19.
По информации журнала Caixin, в Шанхае снова был открыт один изолятор для пациентов с коронавирусом, который использовался во время весенней вспышки.
Многие жители города считают принимаемые шаги чрезмерными. Некоторые из них рассказывают, что были отнесены к вторичным контактам, поскольку состояли в одной группе для обмена мобильными сообщениями с заболевшими людьми.
Местное агентство здравоохранения извинилось за неудобства и признало, что для отслеживания контактов вокруг караоке-бара, среди посетителей которого было выявлено несколько заражений, была проведена масштабная работа.
Опубликовано: Светлана Репина
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