Жителей Техаса попросили выключить насосы в бассейнах и большинство электроприборов из-за нехватки электроэнергии

В Техасе стремительно растет спрос на электроэнергию на фоне сильной жары. Местный оператор энергосистемы вынужден принимать экстренные меры, чтобы избежать прекращения поставок и веерных отключений.

Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), который управляет сетью, обслуживающей более 26 млн потребителей, запустил аварийную программу.

Жителей штата призвали сократить потребление электроэнергии с 14.00 до 21.00, в самое жаркое время дня. Гражданам предлагают включить термостаты, отказаться от использования мощных электроприборов и насосов в бассейнах.

Сейчас ERCOT платит поставщикам в среднем 5000 долларов за мегаватт-час за поддержание работы генераторов. Это максимальная цена за все время работы оператора.

Температура воздуха в штате превышает +38 градусов, это значительно выше среднего показателя. Ожидается рост потребления электроэнергии.

В вынужденных отключениях электроснабжения ERCOT обвиняет электростанции, работающие на природном газе и угле, а также низкую выработку ветровой энергии.

Производитель нефтехимической продукции LyondellBasell заявил, что его техасские предприятия работают над тем, чтобы снизить спрос на электроэнергию, не закрывая активы и не ставя под угрозу безопасность и надежность операций».

Все крупномасштабные операции по добыче биткойнов в штате, которые потребляют около 1000 мегаватт, в настоящее время отключены из-за призыва ERCOT к экономии и высоких цен на электроэнергию.