Жителей Техаса попросили выключить насосы в бассейнах и большинство электроприборов из-за нехватки электроэнергии
В Техасе стремительно растет спрос на электроэнергию на фоне сильной жары. Местный оператор энергосистемы вынужден принимать экстренные меры, чтобы избежать прекращения поставок и веерных отключений.
Совет по надежности электроснабжения Техаса (ERCOT), который управляет сетью, обслуживающей более 26 млн потребителей, запустил аварийную программу.
Жителей штата призвали сократить потребление электроэнергии с 14.00 до 21.00, в самое жаркое время дня. Гражданам предлагают включить термостаты, отказаться от использования мощных электроприборов и насосов в бассейнах.
Сейчас ERCOT платит поставщикам в среднем 5000 долларов за мегаватт-час за поддержание работы генераторов. Это максимальная цена за все время работы оператора.
Температура воздуха в штате превышает +38 градусов, это значительно выше среднего показателя. Ожидается рост потребления электроэнергии.
В вынужденных отключениях электроснабжения ERCOT обвиняет электростанции, работающие на природном газе и угле, а также низкую выработку ветровой энергии.
Производитель нефтехимической продукции LyondellBasell заявил, что его техасские предприятия работают над тем, чтобы снизить спрос на электроэнергию, не закрывая активы и не ставя под угрозу безопасность и надежность операций».
Все крупномасштабные операции по добыче биткойнов в штате, которые потребляют около 1000 мегаватт, в настоящее время отключены из-за призыва ERCOT к экономии и высоких цен на электроэнергию.
Опубликовано: Светлана Репина
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