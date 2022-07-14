Депутат Венесуэлы Ортега назвал США преступной бандой из-за признания Болтона

Парламентарий Венесуэлы Сауль Ортега назвал правительство США бандой преступников из-за заявления экс-советника Трампа Болтона о том, что он готовил госперевороты в других странах.

14 июля депутат парламента Венесуэлы Сауль Ортега прокомментировал вчерашнее высказывание бывшего советника Трампа по нацбезопасности США Джона Болтона, который публично признался в том, что во время нахождения на государственном посту он планировал и осуществлял государственные перевороты в других странах.

По словам Ортеги, признание Джона Болтона доказывает, что правительство Соединённых Штатов является бандой преступников. Также Сауль Ортега отметил тот факт, что после признания Болтона не следует ждать 50 лет, пока ЦРУ раскроет засекреченную информацию о преступлениях американских политиков, чтобы привлечь их к ответственности перед лицом закона.