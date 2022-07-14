С возрастом мозг работает медленнее: почему это происходит

Замедление мышления связано не с ухудшением работы мозга или старением. Причина кроется в другом.

Дело вовсе не в том, что с возрастом мозг становится хуже или слабее. Просто год за годом в нем накапливается все больше разной информации.

И каждый раз, когда человек начинает думать, мозгу нужно время, чтобы обработать разные пласты информации и соединить между собой нужные информационные ячейки.

Всегда нужно тщательно думать, какими знаниями и сведениями загружать свой мозг, чтобы потом в процессе мышления ему не пришлось отфильтровывать пласты ненужной информации.