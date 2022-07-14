После массовых протестов китайские власти отдадут деньги с банковских счетов клиентам, но не всем

Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая сообщила, что клиенты четырех сельских банков в провинции Хэнань и одного в Аньхой будут получать выплаты, начиная с 15 июля.

В первую очередь средства будут выданы клиентам, у которых на депозите лежит до 50 000 юаней (7400 долларов).

Это заявление было сделано через день после крупной акции протеста в Хэнани, которая переросла в столкновения с полицией.

Четыре банка заблокировали депозиты вкладчиков на общую сумму, эквивалентную 5,8 млрд долларов. Однако обещание выдать средства с вкладов в виде авансовых платежей подверглось критике со стороны пользователей соцсетей.

Они заявили, что не нуждаются в предоплате, а хотят получить собственные сбережения. Отмечается также, что власти не дали четкого представления о том, как они планируют выводить деньги.

Расследование в отношении руководства банков еще продолжается. Но протестные акции, в которых приняли участие сотни людей, побудило надзорный орган ускорить разработку плана по устранению рисков.

Главный банковский аналитик China Merchant Securities Co. Ляо Чжимин говорит, что эти меры демонстрирую желание правительства поддержать социальную стабильность за счет авансирования небольшой суммы платежей за свой счет.

В ходе расследования выяснилось, что частная инвестиционная компания Henan Xincaifu Group Investment Holding Co., владеющая долями в пяти банках, вступила в сговор с банковскими служащими.

Они принимали депозиты и продавали финансовые продукты через онлайн-платформы, а затем переводили деньги, подделав кредитные соглашения.

В ходе расследования счета были заморожены, вкладчики лишились доступа к своим сбережениям и начали протестовать еще в мае.