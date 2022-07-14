Два кандидата выбыли из гонки за пост премьер-министра Великобритании, шестеро продолжают борьбу
В Великобритании продолжается гонка за место премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Двое из восьми кандидатов уже выбыли из нее.
Для прохождения в следующий круг необходимо было набрать как минимум 30 голосов консервативных законодателей в первом раунде.
С этой задачей не справились бывший министр здравоохранения Джереми Хант и глава казначейства Надхим Захави.
Дальнейшие раунды голосования состоятся в четверг, по мере необходимости – и на следующей неделе. Они будут продолжаться до тех пор, пока не останется всего два кандидата.
Победителя среди этих двоих будут выбирать коло 180 000 членов Консервативной партии по всей стране. Ожидается, что новый премьер-министр будет объявлен 5 сентября.
Явный фаворит букмекеров, бывший глава казначейства Риши Сунак получил в первом раунде максимальное количество голосов – 88.
За ним следует министр торговли Пенни Мордаунт с 67 голосами и министр иностранных дел Лиз Трасс с 50 голосами.
В списке претендентов четыре представителя этнических меньшинств и четыре женщины.
Сообщается, что бывший премьер-министр Борис Джонсон сохраняет нейтральную позицию по поводу выбора нового главы партии.
Опубликовано: Светлана Репина
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