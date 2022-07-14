Вучич: конфликт Запада и России на Украине стал почти мировым

Президент Сербии Александр Вучич опасается, что противостояние России и Запада на Украине может перейти в новую мировую войну.

Сербский президент Александр Вучич дал интервью изданию TV Pink, где сообщил, что противостояние России и стран Запада на территории украинского государства может перерости в мировую войну, поскольку кризис на Украине уже затронул более двух стран.

Также Вучич признался, что более всего опасается начала войны на Балканах, которое считает реалистичным в случае выхода боевых действий за пределы Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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