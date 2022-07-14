Вучич: конфликт Запада и России на Украине стал почти мировым
Президент Сербии Александр Вучич опасается, что противостояние России и Запада на Украине может перейти в новую мировую войну.
Сербский президент Александр Вучич дал интервью изданию TV Pink, где сообщил, что противостояние России и стран Запада на территории украинского государства может перерости в мировую войну, поскольку кризис на Украине уже затронул более двух стран.
Также Вучич признался, что более всего опасается начала войны на Балканах, которое считает реалистичным в случае выхода боевых действий за пределы Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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