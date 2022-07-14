Эксперты объяснили, почему евро рухнул ниже доллара и чего ожидать дальше
12 июля впервые за последние 20 лет евро сравнялся с долларом, а еще через день опустился ниже его уровня.
В нынешнем году евро потерял около 12% в цене по отношению к доллару. Это произошло на фоне ожиданий, что американская ФРС повысит ставки быстрее, чем Европейский центробанк. Оба регулятора пытаются сдержать инфляцию.
Одна из причин падения евро – энергетический кризис в Европе. После закрытия Россией «Северного потока» на ремонт европейские правительства опасаются, что поставки газа не будут возобновлены.
В результате возникнет дефицит газа в регионе, придется вводить нормирование его расхода. Не исключено закрытие предприятий.
Угроза экономической войны будет беспокоить каждого трейдера и оказывать давление на евро как минимум до тех пор, пока участники рынка не поймут, как Россия намерена действовать дальше.
40% газа, необходимого Европе, поступает из России. Ранее поставки были сокращены в ответ на западные санкции. Цены на природный газ существенно выросли, а надежды на пополнение запасов в преддверии зимы очень мало.
Оптовая инфляция в еврозоне достигла 36,3%, а в США показатель равен 10,8% ЕЦБ пока не повышал ставку, которая находится на нулевом уровне. ФРС поднял ставку с 0,25% до 1,75%.
Стратег Commerzbank Антье Префке отмечает, что евро может на какое-то время стабилизироваться ниже доллара, пока не станет ясно, подается ли газ в Европу по «Северному потоку».
Опубликовано: Светлана Репина
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