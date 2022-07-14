Фермеры рассказали, что нужно делать с теплицей после сбора урожая

После уборки урожая теплицу нужно подготовить к следующему сезону. Выполнение нескольких несложных действий поможет получить прекрасный урожай в будущем.

Для начала нужно убрать из теплицы все остатки растений, включая корни и мульчу. Их можно утилизировать или отправить в компостную яму.

В почве могут остаться вредоносные микроорганизмы, которые благополучно перезимуют и будут заражать растения в следующем сезоне. Можно заменить грунт иди обработать его специальными препаратами.

Для этого подойдет, например, Трихоцин. Обработку нужно провести дважды с интервалом в две недели. Еще одно эффективное средство – Фитофлавин. Его используют однократно.

Обработать нужно и стенки теплицы. Для этого применяется мыльный или спиртовой раствор, железный купорос или Белизна.

Через две недели после обработки грунта его нужно заселить полезными микроорганизмами. Делается это при помощи ЭМ-препаратов.

Следующий этап – внесение удобрений. Можно использовать перегной, компост, биогоумус. Для раскисления почвы вносятся доломитовая мука или мел.

Дополнительно используется комплексное осеннее удобрение, его можно сочетать с суперфосфатом, который обогащает землю фосфором и калием. Последний этап – это посев сидератов.