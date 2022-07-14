Фермеры рассказали, что нужно делать с теплицей после сбора урожая
После уборки урожая теплицу нужно подготовить к следующему сезону. Выполнение нескольких несложных действий поможет получить прекрасный урожай в будущем.
Для начала нужно убрать из теплицы все остатки растений, включая корни и мульчу. Их можно утилизировать или отправить в компостную яму.
В почве могут остаться вредоносные микроорганизмы, которые благополучно перезимуют и будут заражать растения в следующем сезоне. Можно заменить грунт иди обработать его специальными препаратами.
Для этого подойдет, например, Трихоцин. Обработку нужно провести дважды с интервалом в две недели. Еще одно эффективное средство – Фитофлавин. Его используют однократно.
Обработать нужно и стенки теплицы. Для этого применяется мыльный или спиртовой раствор, железный купорос или Белизна.
Через две недели после обработки грунта его нужно заселить полезными микроорганизмами. Делается это при помощи ЭМ-препаратов.
Следующий этап – внесение удобрений. Можно использовать перегной, компост, биогоумус. Для раскисления почвы вносятся доломитовая мука или мел.
Дополнительно используется комплексное осеннее удобрение, его можно сочетать с суперфосфатом, который обогащает землю фосфором и калием. Последний этап – это посев сидератов.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Садоводы рассказали, чем обработать плодовые деревья, чтобы следующий урожай был в несколько раз больше
Во второй половине лета на плодовых деревьях не только созревают плоды, но и завязываются почки для будущего урожая. Правильная обработка в этой время увеличит количество фруктов или ягод в следующем году.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение в энергетике Венгрии
Садоводы рассказали, чем обработать плодовые деревья, чтобы следующий урожай был в несколько раз больше
Песков опроверг слухи о решении ситуации с транзитом в Калининград через Литву
Опытные огородники объяснили, как продлить плодоношение огурцов на несколько недель
Марочко: ВСУ нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по части ПВО в Луганске