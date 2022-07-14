Агрономы рассказали, что такое «желтые плечики» на помидорах и как от них избавиться

«Желтыми плечиками» называется поражение томатов, при котором плоды уплотняются вокруг плодоножки, а их мякоть становится волокнистой и жесткой. С такой проблемой можно и нужно бороться.

Появление «желтых плечиков» характерно для определенных сортов томатов. Иногда это даже бывает особенностью, которая исчезает после созревания плода.

Причиной поражения растений может быть солнечный ожог. Такое случается, если удалить слишком много лишних листьев с кустов в жаркую погоду.

«Желтые плечики» могут быть признаком дефицита калия или его плохого усвоения растением из-за излишков азота в грунте, чрезмерного или недостаточного полива.

Чтобы калий хорошо усваивался, нужен доступ кислорода к корням. Обеспечить его помогает регулярное рыхление грунта или мульчирование, которое препятствует образованию корки на почве.

Устранить повреждения плодов помогают калийные подкормки, монофосфат или сульфат калия. Можно вносить их в почву или проводить обработку по листу.

Другой способ – подкормка древесной золой. Стакан золы нужно растворить в 10 л воды и использовать весь раствор за один раз.

Такие средства используются в течение всего сезона раз в две недели.