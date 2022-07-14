Опытные огородники объяснили, как продлить плодоношение огурцов на несколько недель
Свежие хрустящие огурчики радуют садоводов почти все лето. Но с приближением августа растения приносят все меньше плодов. Период плодоношения можно продлить несколькими способами.
Особенно внимательным нужно быть с огурцами, растущими в открытом грунте. Холодные ночи и резкие перепады температур очень опасны для них.
Чтобы кусты не болели и продолжали давать урожай, нужно накрывать их спанбондом, если ночью прогнозируется снижение температуры.
Не менее важно для растений и качественное питание. К слову, подкормки также повышают температуру грунта.
В этот период стоит использовать зольную подкормку и травяное удобрение. Для этого 3-4 стакана золы и 1-1,5 л зеленого удобрения разводят в 9 л вод, добавляют 0,5 стакана уксуса 9% и поливают растения.
Чтобы на кустах завязывались новые плоды, нужно своевременно снимать урожай и не допускать перезревания плодов. Не должно быть и загущения кустов, для этого необходимо удалять лишние листья.
После этой процедуры проводится обработка по листу раствором янтарной кислоты и нашатырного спирта в воде. Ее повторяют раз в неделю.
Необходимо защищать огурцы от вредителей и болезней при помощи биологических препаратов и народных средств.
Опубликовано: Светлана Репина
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