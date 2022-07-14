Садоводы рассказали, чем обработать плодовые деревья, чтобы следующий урожай был в несколько раз больше

Во второй половине лета на плодовых деревьях не только созревают плоды, но и завязываются почки для будущего урожая. Правильная обработка в этой время увеличит количество фруктов или ягод в следующем году.

Деревья обязательно нужно поливать, особенно если стоит засушливая погода. Это делается раз в 7-10 дней, а количество воды зависит от размеров и возраста растения.

В это время еще можно сделать летнюю обрезку, если она не была проведена ранее. Следует удалить побеги, растущие внутрь кроны, а также больные и поломанные. Убирается и молодая поросль вокруг дерева.

Осыпавшиеся и подгнившие или просто созревшие плоды нужно вовремя собирать. Если ветки могут сломаться под тяжестью плодов, стоит установить подпорки.

В этот период актуальны подкормки фосфором и калием, они помогают улучшить вкусовые качества плодов, а также процесс закладки почек.

В качестве подкормок используются сухая зола или зольный настой, настои коровяка и птичьего помета с добавлением суперфосфата. Можно воспользоваться и готовыми минеральными удобрениями.

Для защиты от грибка деревья раз в две недели обрабатывают биопрепаратами, например, Фитовермом, Алирином, Гамаиром или их смесью.

После плодоношения можно обработать растения раствором из железного купороса, лимонной и салициловой кислоты и мыла. Им опрыскивают стебли и листья деревьев.