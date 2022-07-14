Фермеры объяснили, почему трескаются помидоры и как этого избежать
Растрескавшиеся помидоры теряют свой вкус и не могут храниться. С поврежденным плодом уже ничего нельзя сделать, зато можно избежать повторения такой ситуации.
Чаще всего помидоры трескаются из-за неправильного полива. Во время созревания плодов кусты нужно поливать умеренно, не переувлажняя грунт. Но и пересыхание почвы может создать такую проблему.
Растрескивание возможно при существенных перепадах дневных и ночных температур. Защитить помидоры в теплице можно, закрывая на ночь дверь.
Избыток азотных удобрений тоже заставляет томат трескаться. Во время созревания плодов такие подкормки нужно свести к минимуму.
Если помидоры трескаются в месте крепления к кисти, это говорит о нехватке бора. Проблема решается опрыскиванием раствором из 5 г борной кислоты на 10 л воды.
Появление желтых кругов с последующим растрескиванием плодов говорит о недостатке калия.
В период плодоношения и созревания помидоров следует использовать калийные внекорневые подкормки, например, раствор монофосфата калия.
В случае растрескивания томатов главная задача – найти причину и не нарушать правила агротехники.
Опубликовано: Светлана Репина
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