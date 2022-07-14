Бизнес на мысе Антиб во Франции пострадал от нехватки туристов из России
Издание Nice-Matin сообщает, что агентства недвижимости и магазины с одежной на французском мысе Антиб жалуются на нехватку российских туристов.
Французская газета Nice-Matin утверждает, что курортный мыс Антиб во Франции пострадал в экономическом плане после начала российской военной спецоперации. Причиной тому является отсутствие состоятельных клиентов из России в регионе, которые приезжали в Антиб вместе с детьми.
По данным публицистов Nice-Matin, россияне тратили деньги в местных французских бутиках в огромных количествах, покупая одежду и оставляя чаевые. 98 процентов аренды домов и квартир в Антибе летом приходилась на россиян.
Также газета Nice-Matin сообщает, что один из местных французских мясных магазинов потерял десять процентов прибыли без клиентов из России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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