Агрономы рассказали, как добиться хорошего урожая гороха

Горох – неприхотливое растение, привлекающее на участок опылителей. Но этой культуре требуется определенный уход, чтобы ее урожай был хорошим.

Сажать растение нужно на солнечном, хорошо проветриваемом участке. Лучше всего подойдут грядки, где до этого росли тыква, помидоры, перец или картофель, но не лук и чеснок.

Не подойдет для гороха участок с высокими грунтовыми водами. В этом случае корни растения будут гнить.

Сажать растение можно в апреле, оно не боится низких температур. Перед посевом семена можно обработать стимулятором роста.

Кислый грунт нужно предварительно раскислить при помощи извести или древесной золы. С осени почву нужно перекопать и внести компост, суперфосфат, хлористый калий.

Поливать горох необходимо не реже раза в неделю, а во время цветения – каждые 3-4 дня. После полива землю рыхлят, а растения окучивают.

Для подкормки больше всего подходят комплексные составы со стимулятором роста. Такая подкормка вносится раз в месяц.

Когда стебли гороха вырастут до 15 см, их нужно подвязать. Во время плодоношения урожай следует своевременно собирать, чтобы старые стручки не мешали образованию новых.