Фермеры объяснили, как правильно собирать и сушить лук, чтобы он хорошо хранился зимой
Во второй половине лета дачники собирают урожай озимого репчатого лука. Если правильно убрать его и хорошо просушить, лук будет прекрасно храниться всю зиму.
О том, что пришло время собирать урожай, говорит полегание пера. Если шейка луковицы сухая, значит, созревание наступило.
Если нет, стоит подкопать луковицу с двух сторон, чтобы он быстрее дозрел. Ускорить процесс созревания лука можно подрезанием корешков.
Через 5-7 дней луковицу можно будет выкапывать. Это нужно делать в сухую и ясную погоду.
Лук выкапывают вилами или лопатой, потом достают из земли. Доставать луковицы без выкапывания не рекомендуется, они будут быстро гнить.
Для просушки лук выкладывают на солнце и оставляют на 5-7 дней, переворачивая в середине срока. Ультрафиолет уничтожит микроорганизмы на луковицах и продлит срок хранения.
Затем лук досушивают в помещении, обрезают перо, оставив 5-7 см. Это необходимо, чтобы предотвратить загнивание.
Затем подготовленный лук сплетают в косы. В таком виде луковицы хранятся в сухом и теплом помещении достаточно долго.
Опубликовано: Светлана Репина
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Фермеры объяснили, как правильно собирать и сушить лук, чтобы он хорошо хранился зимой
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