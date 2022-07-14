Фермеры объяснили, как правильно собирать и сушить лук, чтобы он хорошо хранился зимой

Во второй половине лета дачники собирают урожай озимого репчатого лука. Если правильно убрать его и хорошо просушить, лук будет прекрасно храниться всю зиму.

О том, что пришло время собирать урожай, говорит полегание пера. Если шейка луковицы сухая, значит, созревание наступило. 

Если нет, стоит подкопать луковицу с  двух сторон, чтобы он быстрее дозрел. Ускорить процесс созревания лука можно подрезанием корешков. 

Через 5-7 дней луковицу можно будет выкапывать. Это нужно делать в сухую и ясную погоду. 

Лук выкапывают вилами или лопатой, потом достают из земли. Доставать луковицы без выкапывания не рекомендуется, они будут быстро гнить.

Для просушки лук выкладывают на солнце и оставляют на 5-7 дней, переворачивая в середине срока. Ультрафиолет уничтожит микроорганизмы на луковицах и продлит срок хранения.

Затем лук досушивают в помещении, обрезают перо, оставив 5-7 см. Это необходимо, чтобы предотвратить загнивание. 

Затем подготовленный лук сплетают в косы. В таком виде луковицы хранятся в сухом и теплом помещении достаточно долго.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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